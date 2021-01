Scuola, chi rientra oggi e chi no: la voglia e le paure dei ragazzi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Doveva essere il giorno del rientro. È diventato quello delle proteste e della disillusione. I ragazzi delle scuole superiori non sono in classe oggi, nemmeno al 50% se non in Trentino-Alto Adige. Ci sono in tutta Italia proteste davanti agli Istituti organizzati dai comitati Priorità alla scuola, ci sono studenti di nuovo in Dad, quella didattica a distanza che è stata il pane quotidiano di questi mesi. Leggi su vanityfair (Di giovedì 7 gennaio 2021) Doveva essere il giorno del rientro. È diventato quello delle proteste e della disillusione. I ragazzi delle scuole superiori non sono in classe oggi, nemmeno al 50% se non in Trentino-Alto Adige. Ci sono in tutta Italia proteste davanti agli Istituti organizzati dai comitati Priorità alla scuola, ci sono studenti di nuovo in Dad, quella didattica a distanza che è stata il pane quotidiano di questi mesi.

