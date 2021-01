Scoperti attacchi phishing nascosti tra le pubblicità di Facebook

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Una enorme campagna diè stata recentemente scoperta tra ledi. I criminali informatici puntavano all’intercettare le credenziali di login degli utenti conmirate e localizzate. A smascherare la gigantesca operazione dimessa in atto suci ha pensato ThreatNix. I malintenzionati utilizzavano lemostrate all’interno del social network per reindirizzare gli utenti su pagine web contraffatte e ospitate su Github, con l’obiettivo di appropriarsi in maniera fraudolenta delle credenziali di login delle sfortunate vittime. Secondo la fonte, la campagna avrebbe avuto come target diversi Paesi, principalmente asiatici ma tra cui compare anche la Norvegia, bersagliando più di 615 mila utenti. La campagna ...