Sanremo 2021, vertici Rai incontrano commercianti terrorizzati dall’idea del pubblico su una nave (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sanremo 2021 andrà in onda del 2 al 6 marzo prossimo. Sostanzialmente mancano due mesi, ma le polemiche che ruotano attorno alla 71° edizione del Festival della Canzone Italiana sembrano già essere parecchie. Sembrerebbe, infatti, che nelle ultime ore i vertici Rai abbiano incontrato i sindacati, i commercianti e gli albergatori locali per discutere e chiarire la gestione dell’accoglienza durante la kermesse. L’ipotesi di creare una bolla su quello che sarà il pubblico di Sanremo 2021, isolandolo su una nave da crociera, non sembra poi una idea così bislacca. Anzi, sembrerebbe una ipotesi che sta prendendo sempre più quota. Lo stesso conduttore, Amadeus, aveva detto di volere il pubblico in sala. “Un Festival senza il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 gennaio 2021)andrà in onda del 2 al 6 marzo prossimo. Sostanzialmente mancano due mesi, ma le polemiche che ruotano attorno alla 71° edizione del Festival della Canzone Italiana sembrano già essere parecchie. Sembrerebbe, infatti, che nelle ultime ore iRai abbiano incontrato i sindacati, ie gli albergatori locali per discutere e chiarire la gestione dell’accoglienza durante la kermesse. L’ipotesi di creare una bolla su quello che sarà ildi, isolandolo su unada crociera, non sembra poi una idea così bislacca. Anzi, sembrerebbe una ipotesi che sta prendendo sempre più quota. Lo stesso conduttore, Amadeus, aveva detto di volere ilin sala. “Un Festival senza il ...

gius_21Dyb : RT @PACMAN4976: a Sanremo 2021 un grande ritorno I Jalisse - PROMOERISPARMIO : - alberghisanremo : Sanremo: January 7, 2021 at 08:02AM Mostly Cloudy Oggi! Temperatura MAX: 9 e MINIMA:3 - Notiziedi_it : Il compenso di Ibrahimovic a Sanremo 2021, quanto prende il calciatore del Milan al Festival - Vale41229116 : RT @protectnali: per questo motivo fatele vincere sanremo 2021 ?? -