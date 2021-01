Renzi: Conte non ha numeri in Parlamento? No elezioni, Iv diventa opposizione (Di venerdì 8 gennaio 2021) Se il premier Giuseppe Conte in Parlamento "non ha i numeri, c'è un altro governo, non ci sono elezioni" ribadisce Matteo Renzi, assicurando che "in Italia Viva nessuno è pronto a saltare il fosso". In altri termini, "se Conte ha i numeri in Parlamento vada avanti. Se non sono d'accordo con ciò che proponiamo, stiamo all'opposizione". Si fa sempre più aspro lo scontro tra il leader di Iv e il premier. Neanche la nuova bozza del Recovery plan placa la tensione tra i due. Il nuovo piano del governo per i fondi europei accoglie molte delle richieste dei partiti, Conte mette sul tavolo una nuova versione alla quale ha lavorato intensamente negli ultimi giorni il ministro dell'Economia Giuseppe Gualtieri, nel tentare di far ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Se il premier Giuseppein"non ha i, c'è un altro governo, non ci sono" ribadisce Matteo, assicurando che "in Italia Viva nessuno è pronto a saltare il fosso". In altri termini, "seha iinvada avanti. Se non sono d'accordo con ciò che proponiamo, stiamo all'". Si fa sempre più aspro lo scontro tra il leader di Iv e il premier. Neanche la nuova bozza del Recovery plan placa la tensione tra i due. Il nuovo piano del governo per i fondi europei accoglie molte delle richieste dei partiti,mette sul tavolo una nuova versione alla quale ha lavorato intensamente negli ultimi giorni il ministro dell'Economia Giuseppe Gualtieri, nel tentare di far ...

