Poggio di Guardia Agrigento – Incidente sulla Statale 115 fra automezzi | feriti

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Gravestradale115 poco dopo la curva didiall’altezza del Saint Louis115. Per cause ancora in corso di accertamento un’Audi station wagon e un autoarticolato si sono scontrati. Ad avere la peggio, ovviamente, è stato il mezzo di minori dimensioni, che è finito fuori strada contro il