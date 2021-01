Paolo Del Debbio | ecco come ha perso 27 kg | il suo segreto

Leggi su chenews

(Di giovedì 7 gennaio 2021)Delè il noto giornalista di Rete 4. Ha27 kg, una trasformazione fisica eccezionale:il suoDel, Fonte foto: Twitter (@ Drittorovescio )Si sentiva sempre affaticato, il cervello annebbiato e aveva difficoltà a camminare bene. EdcheDel, noto conduttore e giornalista di Rete 4, ha preso una decisione: dimagrire e cambiare la sua vita in meglio. Il 62 enne, per raggiungere il suo intento, si è rivolto ad un medico per perdere peso con un criterio e in modo sicuro e duraturo. La sua trasformazione fisica è sotto gli occhi di tutti: Delhala bellezza di 27 kg e ora sembra un’altra ...