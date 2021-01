Napoli, porto: crolla la diga foranea Duca degli Abruzzi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – La diga foranea Duca degli Abruzzi ha ceduto in due sezioni a causa della forte ondata di maltempo. Si teme che le prossime mareggiate potrebbero far crollare definitivamente la struttura, interrompendo le attività delle banchine limitrofe che dalla diga sono protette. La situazione è particolarmente allarmante perché un crollo potrebbe costringere allo stop di uno dei punti più importanti del porto, quello dei terminal contenitori. Il Mattino ha raccolto le dichiarazioni di Pasquale Legora De Feo, presidente di Conateco: “Siamo costretti a lavorare con gli occhi puntati sulle previsioni meteo. Chiediamo interventi urgentissimi, la diga foranea è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Laha ceduto in due sezioni a causa della forte ondata di maltempo. Si teme che le prossime mareggiate potrebbero farre definitivamente la struttura, interrompendo le attività delle banchine limitrofe che dallasono protette. La situazione è particolarmente allarmante perché un crollo potrebbe costringere allo stop di uno dei punti più importanti del, quello dei terminal contenitori. Il Mattino ha raccolto le dichiarazioni di Pasquale Legora De Feo, presidente di Conateco: “Siamo costretti a lavorare con gli occhi puntati sulle previsioni meteo. Chiediamo interventi urgentissimi, laè ...

