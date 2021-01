Modena | dosi di vaccino «avanzate» ai parenti dei sanitari | indagano i Nas

fattoquotidiano : Avanzano le dosi di vaccino Covid, gli operatori chiamano figli e parenti: istruttoria dell’Asl di Modena. “Errore… - Agenzia_Ansa : #Vaccini Avanzano dosi, gli operatori chiamano i parenti. Avviata istruttoria, 'grave errore' #Modena #ANSA - MediasetTgcom24 : Modena, dosi di vaccino avanzate date ai parenti dei sanitari: è polemica | Anche i carabinieri del Nas aprono inda… - MilenaLazzaroni : RT @Open_gol: I carabinieri accerteranno se ci sono estremi per un procedimento penale - Karen__Green_ : RT @Agenzia_Ansa: #Vaccini Avanzano dosi, gli operatori chiamano i parenti. Avviata istruttoria, 'grave errore' #Modena #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Modena dosi

Covid somministrate a figli e parenti degli operatori sanitari. Succede nel Modenese, al centro unico vaccinale di Baggiovara.Gli operatori di turno martedì sera, non riuscendo a mettersi in contatto ...Un fatto increscioso e di inaudita gravità si è verificato in una Asl di Modena. Operatori somministravano vaccino a congiunti ...