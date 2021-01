Maria Chindamo rivelazione sconvolgente: «È stata macinata col trattore e data in pasto ai maiali» (Di giovedì 7 gennaio 2021) Scomparsa Maria Chindamo, sconvolgente rivelazione di un pentito: «È stata macinata col trattore e data in pasto ai maiali». Sono al momento solo parole di un collaboratore di giustizia, tutte da vagliare e verificare. Non si può quindi parlare di svolta nelle indagini relative al sequestro ed omicidio dell’imprenditrice agricola calabrese scomparsa il 6 maggio 2016 davanti l’ingresso della sua tenuta agricola in contrada Carini di Località Montalto (Limbadi, Vibo Valentia). Maria Chindamo: «È stata macinata col trattore e data in pasto ai maiali» La donna, stando alla indiscrezione ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Scomparsadi un pentito: «Ècolinai». Sono al momento solo parole di un collaboratore di giustizia, tutte da vagliare e verificare. Non si può quindi parlare di svolta nelle indagini relative al sequestro ed omicidio dell’imprenditrice agricola calabrese scomparsa il 6 maggio 2016 davanti l’ingresso della sua tenuta agricola in contrada Carini di Località Montalto (Limbadi, Vibo Valentia).: «Ècolinai» La donna, stando alla indiscrezione ...

