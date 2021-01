Magic Mike: James Marsden rifiutò un ruolo nel film, ecco perché (Di giovedì 7 gennaio 2021) James Marsden ha raccontato il motivo per cui rifiutò una parte in Magic Mike, il film di Steven Soderbergh con protagonista Channing Tatum. In una recente intervista, James Marsden ha rivelato di aver rifiutato un ruolo nel film del 2021 diretto da Steven Soderbergh, Magic Mike, una scelta di cui ancora oggi si pente un po'. Ospite virtuale del The Late Late Show with James Corden, l'attore di X-Men e The Stand ha parlato un po' della sua carriera, riflettendo su alcune delle decisioni prese durante il suo corso: "Ci sono stati alcuni ruoli a cui ho detto 'No' in passato, e sono contento di averlo fatto, mentre altre volte ho rifiutato lavori che, se potessi tornare ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021)ha raccontato il motivo per cuiuna parte in, ildi Steven Soderbergh con protagonista Channing Tatum. In una recente intervista,ha rivelato di aver rifiutato unneldel 2021 diretto da Steven Soderbergh,, una scelta di cui ancora oggi si pente un po'. Ospite virtuale del The Late Late Show withCorden, l'attore di X-Men e The Stand ha parlato un po' della sua carriera, riflettendo su alcune delle decisioni prese durante il suo corso: "Ci sono stati alcuni ruoli a cui ho detto 'No' in passato, e sono contento di averlo fatto, mentre altre volte ho rifiutato lavori che, se potessi tornare ...

Channing Tatum è un attore americano che avuto il suo maggior successo grazie al film "Magic Mike"

