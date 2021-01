John Dillermand: il protagonista del cartoon ha un pene lunghissimo e divide la Danimarca (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il cartone danese John Dillermand è finito al centro di una grande polemica per via del suo protagonista, un uomo che fa qualsiasi cosa con il suo pene lunghissimo. In Danimarca è esplosa una polemica riguardante John Dillermand, il cartone danese per bambini tra i 4 e gli 8 anni, nel quale il protagonista si ritrova a dover gestire un lunghissimo pene tuttofare. Negli scorsi giorni, sull'emittente danese DR, ha preso il via John Dillermand, una nuova serie animata danese in cui il protagonista svolge qualsiasi azione quotidiana attraverso il suo lunghissimo pene (non a caso "Dillermand" significa ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il cartone daneseè finito al centro di una grande polemica per via del suo, un uomo che fa qualsiasi cosa con il suo. Inè esplosa una polemica riguardante, il cartone danese per bambini tra i 4 e gli 8 anni, nel quale ilsi ritrova a dover gestire untuttofare. Negli scorsi giorni, sull'emittente danese DR, ha preso il via, una nuova serie animata danese in cui ilsvolge qualsiasi azione quotidiana attraverso il suo(non a caso "" significa ...

