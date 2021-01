Insulti social ad Ashli Babbitt, morta negli scontri al Campidoglio. La barbarie dei buoni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen – Ashli Babbitt, veterana dell’aeronautica e titolare di un’attività a San Diego (California), era andata a Washington per partecipare alle proteste in Campidoglio. Durante l’assalto alla sede del Congresso Usa è stata uccisa a colpi di pistola da un agente in uniforme. A confermarlo è stato il capo della polizia di Washington, precisando che sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta. Babbitt era disarmata e non è un dettaglio, perché a prescindere da tutto evidentemente non intendeva uccidere nessuno. Ashli Babbitt, i vergognosi Insulti social Eppure sui social si è scatenato l’odio contro di lei, una barbarie indicibile che la dice lunga sulla sensibilità del buonismo progressista. “Ben ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen –, veterana dell’aeronautica e titolare di un’attività a San Diego (California), era andata a Washington per partecipare alle proteste in. Durante l’assalto alla sede del Congresso Usa è stata uccisa a colpi di pistola da un agente in uniforme. A confermarlo è stato il capo della polizia di Washington, precisando che sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta.era disarmata e non è un dettaglio, perché a prescindere da tutto evidentemente non intendeva uccidere nessuno., i vergognosiEppure suisi è scatenato l’odio contro di lei, unaindicibile che la dice lunga sulla sensibilità delsmo progressista. “Ben ...

