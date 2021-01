Il Recovery Plan arriva a 220 miliardi con i fondi per il Sud (Di giovedì 7 gennaio 2021) I fondi per il Sud (quelli del Fondo sviluppo coesione) vanno in soccorso del Recovery Plan, che così arriva a toccare il valore di 218,5 miliardi di euro, con la quota degli investimenti che sale al 70%. In modo da dare più facilmente risposte alle molte richieste dei partiti della maggioranza e a eventuali obiezioni da parte dell’Europa – scrive Il Sole 24 Ore. La nuova bozza del piano, che ieri il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha portato a Palazzo Chigi prima di avviare una serie di incontri bilaterali con i partiti, fa spazio agli investimenti pubblici il più possibile per venire incontro alle richieste di Italia Viva. Ma senza sfondare le soglie del deficit e debito che erano state previste nei tendenziali di finanza pubblica. Per questo motivo, per far crescere i fondi ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Iper il Sud (quelli del Fondo sviluppo coesione) vanno in soccorso del, che cosìa toccare il valore di 218,5di euro, con la quota degli investimenti che sale al 70%. In modo da dare più facilmente risposte alle molte richieste dei partiti della maggioranza e a eventuali obiezioni da parte dell’Europa – scrive Il Sole 24 Ore. La nuova bozza del piano, che ieri il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha portato a Palazzo Chigi prima di avviare una serie di incontri bilaterali con i partiti, fa spazio agli investimenti pubblici il più possibile per venire incontro alle richieste di Italia Viva. Ma senza sfondare le soglie del deficit e debito che erano state previste nei tendenziali di finanza pubblica. Per questo motivo, per far crescere i...

CottarelliCPI : Il 31/12 il governo ha varato in sordina un gigantesco decreto Milleproroghe che, come sempre, attesta la nostra in… - fattoquotidiano : Conte a Renzi: “Mai venuta meno apertura al dialogo. Recovery plan migliorato grazie ai contributi dei partiti, ora… - NicolaPorro : L’immagine che viene fuori dall’ultimo piano del #RecoveryFund è allarmante, ecco cosa ha combinato #Conte ?? - donmimi : RT @NataleCuccurese: RECOVERY PLAN PAGA PER TUTTI IL MEZZOGIORNO... Ne scrivevo ieri su Transform!italia ( - Corriere : Nuovo Recovery Plan e «squadra più forte». Conte tentato dal duello con Renzi in Senato -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Plan Recovery Plan, sale al 70% la quota di investimenti. Bonus ridotti al 30% Il Sole 24 ORE Crisi di governo, Conte apre alla possibilità di un rimpasto

Crisi di governo, il premier Conte ha aperto per la prima volta alla possibilità di un rimpasto all'interno dell’esecutivo.

Conte prepara il rimpasto: «Rafforzare maggioranza». Renzi: «Se non è in grado, tocca ad altri»

Chiede coesione alla sua maggioranza, il premier Giuseppe Conte per poter rafforzare anche la solidità della squadra di governo; il rimpasto sembra più vicino.

Crisi di governo, il premier Conte ha aperto per la prima volta alla possibilità di un rimpasto all'interno dell’esecutivo.Chiede coesione alla sua maggioranza, il premier Giuseppe Conte per poter rafforzare anche la solidità della squadra di governo; il rimpasto sembra più vicino.