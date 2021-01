Il Congresso proclama la vittoria di Joe Biden (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Congresso ha confermato la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris come presidente e vicepresidente degli Stati Uniti al termine della seduta a camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale, vinto dai democratici con 306 voti contro i 232 repubblicani. La proclamazione è avvenuta poche ore dopo l’irruzione dei sostenitori di Trump al Campidoglio di mercoledì, che ha interrotto il conteggio elettorale finale. Il Parlamento ha respinto le contestazioni avanzate da esponenti repubblicani sul voto di novembre, ponendo fine all’ultimo tentativo di ribaltare il risultato elettorale delle presidenziali. Si è sfiorata quasi la colluttazione in aula dopo che Conor Lamb, democratico della Pennsylvania, ha pronunciato un discorso acceso di condanna alle obiezioni repubblicane. È stato il vicepresidente Mike Pence ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilha confermato ladi Joee Kamala Harris come presidente e vicepresidente degli Stati Uniti al termine della seduta a camere riunite per certificare i voti del collegio elettorale, vinto dai democratici con 306 voti contro i 232 repubblicani. Lazione è avvenuta poche ore dopo l’irruzione dei sostenitori di Trump al Campidoglio di mercoledì, che ha interrotto il conteggio elettorale finale. Il Parlamento ha respinto le contestazioni avanzate da esponenti repubblicani sul voto di novembre, ponendo fine all’ultimo tentativo di ribaltare il risultato elettorale delle presidenziali. Si è sfiorata quasi la colluttazione in aula dopo che Conor Lamb, democratico della Pennsylvania, ha pronunciato un discorso acceso di condanna alle obiezioni repubblicane. È stato il vicepresidente Mike Pence ...

