Un dato inquietante, forse un caso più unico che raro nella statistica dei tumori infantili. A due bambini in tenerissima età è stato riscontrato un tumore ai polmoni. Al primo, il cancro è stato riscontrato ad appena 23 mesi, al secondo, invece, a sei anni. Il tumore, in entrambi i casi, era nei loro corpicini già dalla loro nascita. Entrambe le madri erano affette da cancro cervicale. Una mamma lo ha scoperto durante la gestazione, l'altra dopo il parto. Per i ricercatori, alcune delle cellule tumorali delle due mamme hanno raggiunto i bambini durante la tarda gestazione o alla nascita. Entrambi i bambini sono nati per via vaginale ed è possibile che siano stati in qualche modo esposti alle cellule ...

Giappone, due bambini con cancro alla nascita

La trasmissione del tumore da madre a figlio è una mutazione genetica estremamente rara. Le mamme dei bambini avevano un cancro alla cervice ...

