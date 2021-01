“Fedez bestemmia su Twitch”, esplode la polemica ma non è come sembra (Di giovedì 7 gennaio 2021) Fedez da un paio di mesi è sbarcato su Twitch dove – fra una chiacchiera e l’altra – ha svelato aneddoti privati e divertenti (come la storia sullo sponsor Intimissimi) che poi, puntualmente, hanno fatto il giro del web. Questa volta però a fare il giro del web non è stato un aneddoto sulla sua vita o un commento ironico su una puntata de Il Collegio, bensì un video su una sua presunta bestemmia in un momento di down della sua videocamera. Nel video incriminato, infatti, si sente Fedez lamentarsi con Chiara Ferragni del fatto che la videocamera non funzioni. Uno sfogo avvenuto (a sua insaputa?) in diretta su Twitch perché, nonostante non fosse in video, il microfono era regolarmente aperto e la diretta attaccata. Il video con lo sfogo del rapper è stato pubblicato dal portale Il Tempo ... Leggi su biccy (Di giovedì 7 gennaio 2021)da un paio di mesi è sbarcato sudove – fra una chiacchiera e l’altra – ha svelato aneddoti privati e divertenti (la storia sullo sponsor Intimissimi) che poi, puntualmente, hanno fatto il giro del web. Questa volta però a fare il giro del web non è stato un aneddoto sulla sua vita o un commento ironico su una puntata de Il Collegio, bensì un video su una sua presuntain un momento di down della sua videocamera. Nel video incriminato, infatti, si sentelamentarsi con Chiara Ferragni del fatto che la videocamera non funzioni. Uno sfogo avvenuto (a sua insaputa?) in diretta superché, nonostante non fosse in video, il microfono era regolarmente aperto e la diretta attaccata. Il video con lo sfogo del rapper è stato pubblicato dal portale Il Tempo ...

StraNotizie : “Fedez bestemmia su Twitch”, esplode la polemica ma non è come sembra - BITCHYFit : “Fedez bestemmia su Twitch”, esplode la polemica ma non è come sembra - Rickyrickyric89 : RT @tempoweb: #Fedez va in tilt tecnologico su #twitch Scappa la bestemmia, fan delusi #Amazon [GUARDA] - tempoweb : #Fedez va in tilt tecnologico su #twitch Scappa la bestemmia, fan delusi #Amazon [GUARDA] -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez bestemmia Gf Vip, Malgioglio: "La Salemi non è la Ferragni, Meryl Streep può imparare dalla Ruta" Tuttosport