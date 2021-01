Conte | «Partita strana | sconfitta difficile da spiegare» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Lasul campo della Sampdoria è un risultato che il tecnico dell’Inter Antoniofatica a giustificare. Queste le sue parole Il tecnico dell’Inter Antonioha provato ad analizzare lasul campo della Sampdoria. Queste le sue parole in conferenza stampa. «Sicuramente il risultato ci penalizza in maniera importante, è stata sicuramente unadove siamo passati dal rigore sbagliato ad essere sotto 2-0 e chiaramente ci siamo trovato in unsalita. Nonostante questo, la squadra ha costruito diverse situazione che potevano essere concretizzate ma alla fine non ci siamo riusciti e quindi siamo qui aunache è stata una». Leggi su ...