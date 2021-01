“Ci stanno portando al fallimento Ribelliamoci al governo in sicurezza” L’appello di Clara a tutti i ristoratori

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 7 gennaio 2021) “Cial. Dobbiamo unirci, se saremoinsieme non potranno fermarci.” Quella che vi raccontiamo è la storia di due imprenditori del cremasco, proprietari di un centro che raccoglie diversi esercizi (palestra, centro estetico e ristorante) e del loro appello rivolto ai colleghi per ottenere giustizia.Ogliari e il marito Massimiliano Guerini, proprietari dell’immobile e delle attività, per poter concretizzare il loro progetto nel 2017 hanno acceso un ingente mutuo. Il 2020 doveva essere l’anno che avrebbe consentito loro di tirare un sospiro di sollievo e invece è stato una pesantissima mazzata. “Non è più possibile stare zitti e fallire in silenzio. Non possiamo permettercelo. Dopo un anno di chiusura totale, tolta la breve parentesi ...