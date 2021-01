Antartide | si è chiuso il buco dell’ozono da record monitorato per 40 anni L’Omm | «È stato tra i più profondi e duraturi»

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Oltre alla pandemia, l’anno appena passato èuna stagione eccezionale anche per le condizioni climatiche e meteorologiche. Ed è questa stagione eccezionale ad aver permesso la chiusura delin, grazie alla presenza di sostanze nell’atmosfera che hanno favorito questo processo. Ad annunciarlo è l’organizzazione mondiale della meteorologia (Omm-Wmo). January 6, 2021 Ilera cresciuto rapidamente da metà agosto scorso, raggiungendo il picco di circa 24,8 milioni di chilometri quadrati il 20 settembre, diffondendosi su gran parte del continente antartico.ricorda che «èilpiù duraturo e uno dei più grandi edall’inizio del monitoraggio 40fa». ...

Il buco dell'ozono da record, grande 24,8 milioni chilometri quadrati, sopra l' Antartide si è finalmente chiuso. A farlo sapere è l'Organizzazione mondiale della meteorologia (Omm), che spiega come " ...