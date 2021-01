A Bologna via libera per la cittadinanza onoraria a Zaki

Leggi su dire

(Di giovedì 7 gennaio 2021) BOLOGNA – Via libera oggi in commissione alla delibera del Consiglio comunale di Bologna per conferire la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo studente egiziano da quasi un anno in carcere a Il Cairo. L’atto sarà discusso in aula lunedì prossimo, 11 gennaio, per l’approvazione definitiva. Al Comune di Bologna arriva il plauso di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International. “Grazie per questa iniziativa- commenta Noury- mi auguro che Bologna sia d’esempio per tante altre città”.