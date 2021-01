42 idee per creare angoli stupendi con piante grasse Poca cura e lunga durata!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Avete il pollice verde e volete decorare la vostra casa con delle? Ecco qualche fantastica idea, che vi permetterà di realizzare delle composizioni stupende. 1-7. Riciclando teiere, mestoli e tazzine In soffitta avete trovato diverse tazzine e delle teiere troppo rovinate per essere utilizzate? Non buttatele via, ma le potrete riciclare per realizzare delle spettacolari composizioni, adatte anche per decorare la vostra casa. Con la tecnica del riciclo, potete dare nuova vita anche a dei mestoli e a dei vecchi cesti di legno. Fonte immagine 8-15. Vecchie tazze La vostra tazza preferita si è scheggiata e non la potete più usare per fare colazione? Potete trasformarla in un piccolo vaso per le vostre. Fonte immagine 16-20. Bicchieri, salsiere e non solo Rovistando nei mobili della cucina, ...