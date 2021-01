Veneto, il virus non si ferma: oggi 3.638 positivi e 126 morti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 3.638 i nuovi contagi Covid registrati in nelle ultime 24 ore, e 126 i decessi. Lo rende noto il bollettino della Regione. Ieri erano 3.151 i positivi e 175 i morti. Il totale degli infetti dall'... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 3.638 i nuovi contagi Covid registrati in nelle ultime 24 ore, e 126 i decessi. Lo rende noto il bollettino della Regione. Ieri erano 3.151 ie 175 i. Il totale degli infetti dall'...

