Usa 2020, Trump attacca Pence: non è coraggioso, vogliamo la verità (Di mercoledì 6 gennaio 2021) 'Mike Pence non ha avuto il coraggio di fare quello che sarebbe stato necessario per proteggere il Paese e la costituzione, dando agli Stati la possibilità di ratificare correttamente i voti. Gli Usa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) 'Mikenon ha avuto il coraggio di fare quello che sarebbe stato necessario per proteggere il Paese e la costituzione, dando agli Stati la possibilità di ratificare correttamente i voti. Gli Usa ...

repubblica : Washington, le proteste dei manifestanti pro-Trump davanti al Campidoglio - MediasetTgcom24 : Usa 2020, Trump attacca Pence: non è coraggioso, vogliamo la verità #DonaldTrump - mariocalabresi : In #Africa non esiste più la #poliomelite. Gli #Usa hanno un vicepresidente donna. Le energie rinnovabili crescono.… - danisailor7 : RT @RepubblicaTv: Washington, sostenitori di Trump in costume irrompono nel Campidoglio: La scena è stata ripresa dal giornalista Steven Ne… - iirpo : RT @RepubblicaTv: Washington, sostenitori di Trump in costume irrompono nel Campidoglio: La scena è stata ripresa dal giornalista Steven Ne… -