Tennis | ATP Delray Beach 2021 | tante defezioni | Cristian Garin prima testa di serie Muro statunitense per Gianluca Mager

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ildelmondiale prende il via in questa settimana. Nella giornata di oggi prendono il via i tornei di Antalya per il circuito maschile ed Abu Dhabi per quello femminile; domani invece sarà il turno dell’ATP 250 di, che ha dovuto cambiare il proprio posizionamento sul calendario a causa dell’Australian Open slittato a febbraio. In Florida non ci sarà un parterre di grido, con molti deiti iscritti in precedenza che hanno preferito cancellarsi dal tabellone: tra i ‘disertori’ spiccano i nomi di Milos Raonic, Daniel Evans, Reilly Opelka, Kei Nishikori ed Andy Murray, he ha declinato la wild card a lui offerta. Con tutte queste assenze, il numero 1 del seeding è stato assegnato al cileno, che in quanto tale potrà usufruire di ...