Tagli capelli 2021 | i look perfetti per ciascun segno zodiacale

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) In questi giorni di inizio anno è tutto un leggere di tendenze date per certe per i 12 mesi a venire, anche ovviamente in ambito beauty. Ad esempio, secondo gli esperti di Pinterest, nel 2021 – lato capelli – dobbiamo attenderci un boom di trecce, tipologia di raccolto che, dalle analisi della piattaforma social, andrà per la maggiore perché le trecce sono comode, oltre che super glamour e personalizzabili. Secondo i giornalisti di “Glamour UK“, invece, il 2021 vedrà protagonisto il boyfriend bob, definzione che descrive il caschetto casual chic, portato corto e spettinato. Ancora, secondo “Harper’s Bazaar USA“, nel 2012 i capelli saranno tagliati in versione super shaggy, per un look anni Settanta rimasto nel cuore di molte.