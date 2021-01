Straccetti di maiale al limone | in padella

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Glidialsono un secondo unico e ricco di gusto. Un piatto rapido e facile da preparare, comodo per una cena veloce in famiglia o per una grande occasione. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti 12 fettine di lonza di3-4 cucchiai di farina 00 2 limoni Sale fino q.b. Pepe nero q.b. 1 spicchio d’aglio (facoltativo) Prezzemolo fresco Parmigiana di melanzane Segui Termometro Politico su Google News Iniziamo la preparazione deglidialbattendo le fettine di carne dicon il batticarne su entrambi i lati. Poi, se necessario, togliete il grasso e tagliate le fettine a strisce di circa due centimetri. Una volta che avrete tagliato con cura tutte le fettine, ...