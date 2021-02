Skype: Come registrare chiamate audio e video (Di giovedì 7 gennaio 2021) Hai bisogno di registrare una conversazione audio e/o video online? Skype è in grado di farlo in modo nativo. Skype ti consente semplicemente di registrare le tue conversazioni audio e video Skype non lo propone molto, ma il software di Microsoft offre nativamente una funzionalità per registrare una conversazione audio /video. Utile per conservare un ricordo o per tornare più tardi su un colloquio o una lezione, ad esempio. Farlo non potrebbe essere più semplice: Una volta che la tua conversazione è in corso, clicca su "..." in basso a destra nella finestra e clicca su "Salva"; Viene quindi visualizzato un banner di registrazione in alto per tutti i partecipanti, e tutto quello che ... Leggi su totorearanzullo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Hai bisogno diuna conversazionee/oonline?è in grado di farlo in modo nativo.ti consente semplicemente dile tue conversazioninon lo propone molto, ma il software di Microsoft offre nativamente una funzionalità peruna conversazione. Utile per conservare un ricordo o per tornare più tardi su un colloquio o una lezione, ad esempio. Farlo non potrebbe essere più semplice: Una volta che la tua conversazione è in corso, clicca su "..." in basso a destra nella finestra e clicca su "Salva"; Viene quindi visualizzato un banner di registrazione in alto per tutti i partecipanti, e tutto quello che ...

misterosexy1 : Porcellini non sapete come fare per parlare con la Vostra Dottoressa?? Da oggi scrivetemi su Telegram il mio conta… - Gabri4_Word : @mbmarino @Cecco_Piantoni Siamo in due ad essere disperati.. e mannaggia io non sono magri a come vorrei ????.. MB ch… - fantageo : Non avete mai attivato i sottotitoli automatici in una riunione di lavoro con #skype? L'ho fatto oggi... la riunion… - woman_phd : @bpagliaro @beppesevergnini @repubblica Il telelavoro ha aumentato il numero di riunioni esponenzialmente, ho un je… -