Serie A, il Benevento ribalta il Cagliari in tre minuti (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Si è aperta con la vittoria esterna del Benevento a Cagliari la 16.ma giornata di Serie A. Gli ospiti si riscattano dopo il k.o. interno con il Milan vincendo con il risultato di 2-1. La partita è iniziata con una Serie di emozioni. Al 3' annullato un gol di testa a Pavoletti per fallo su Montipò. Al 16' l'arbitro Abbatista cancella un rigore per i campani dopo aver consultato il Var (contatto in area tra Cragno e Lapadula). Al 20' Joao Pedro sblocca il risultato su calcio d'angolo. Ma il Benevento la ribalta prima del duplice fischio. Pareggio dell'ex Sau al 41', tre minuti dopo Tuia porta in vantaggio i giallorossi con un gol di testa.

