Sampdoria, Keita: “Ranieri ci ha dato grande mentalità. Sappiamo soffrire” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Sampdoria fa l'impresa sgambettando l'Inter in un pomeriggio clamoroso. I blucerchiati piazzano un colpo importante in ottica salvezza, rallentando bruscamente la rincorsa dei nerazzurri verso la vetta. Decide a sorpresa la rete di un ex come Keita Balde.caption id="attachment 1033633" align="alignnone" width="631" iKeita Balde Diao/captionCONCENTRAZIONEL'esterno offensivo dei blucerchiati racconta le sue impressioni ai canali ufficiali del club: "Oggi c'è stata una grande Inter ma anche una grande Samp. Siamo pronti per lottare contro tutti, siamo consapevoli della forza della squadra e se ci siamo tutti, con questo atteggiamento, non temiamo nessuno. L'azione del mio gol? Una bellissima azione di squadra, Darmsgaard ha fatto benissimo e sono felice per lui. Io non guardo nessuno, penso solo a ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Lafa l'impresa sgambettando l'Inter in un pomeriggio clamoroso. I blucerchiati piazzano un colpo importante in ottica salvezza, rallentando bruscamente la rincorsa dei nerazzurri verso la vetta. Decide a sorpresa la rete di un ex comeBalde.caption id="attachment 1033633" align="alignnone" width="631" iBalde Diao/captionCONCENTRAZIONEL'esterno offensivo dei blucerchiati racconta le sue impressioni ai canali ufficiali del club: "Oggi c'è stata unaInter ma anche unaSamp. Siamo pronti per lottare contro tutti, siamo consapevoli della forza della squadra e se ci siamo tutti, con questo atteggiamento, non temiamo nessuno. L'azione del mio gol? Una bellissima azione di squadra, Darmsgaard ha fatto benissimo e sono felice per lui. Io non guardo nessuno, penso solo a ...

SkySport : SAMPDORIA-INTER 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Candreva (23’) ? #Keita (38’) ? #DeVrij (65’) ? SERIE A – 16^ giorna… - Gazzetta_it : #SerieA L'#Inter fallisce la prova del 9: fermata dagli ex #Candreva - #Keita e da super #Audero. Gioia #Sampdoria… - SerieA : La @sampdoria si porta ancora in avanti ?? #Keita firma il 2??-0?? #SampInter #SerieATIM #WeAreCalcio - ItaSportPress : Sampdoria, Keita: 'Ranieri ci ha dato grande mentalità. Sappiamo soffrire' - - calciodangolo_ : I nerazzurri cadono sotto i colpi degli ex #Candreva e #Keita. Gol e highlights di #SampInter -