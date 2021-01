Pattinaggio artistico, Torino 2021: programma e atleti in gara nella quarta tappa GP Italia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tutto pronto per la quarta tappa del Gran Premio Italia di Pattinaggio di figura, in programma nel fine settimana del 9-10 gennaio 2021 al PalaTazzoli di Torino. Dopo le gare di Bergamo, Egna e Trento, torna il circuito nazionale con il recupero dell’impegno inizialmente previsto per novembre e rinviato causa Covid-19. Ottima occasione per le donne del singolo e le coppie junior e senior della danza per testare la forma in una stagione così povera di eventi. Ultima occasione anche per guadagnarsi l’accesso al gran finale del 13 e 14 febbraio all’IceLab di Bergamo. Anche la tappa di Torino godrà della copertura streaming gratuita sulla pagina YouTube della FISG. Di seguito gli atleti in gara ed il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tutto pronto per ladel Gran Premiodidi figura, innel fine settimana del 9-10 gennaioal PalaTazzoli di. Dopo le gare di Bergamo, Egna e Trento, torna il circuito nazionale con il recupero dell’impegno inizialmente previsto per novembre e rinviato causa Covid-19. Ottima occasione per le donne del singolo e le coppie junior e senior della danza per testare la forma in una stagione così povera di eventi. Ultima occasione anche per guadagnarsi l’accesso al gran finale del 13 e 14 febbraio all’IceLab di Bergamo. Anche ladigodrà della copertura streaming gratuita sulla pagina YouTube della FISG. Di seguito gliined il ...

sportface2016 : #Pattinaggioartistico, #Torino 2021: programma, date, orari e atleti in gara nella quarta tappa del Gran Premio Ita… - ilbazardimari : Anime e live per le feste natalizie 34: #YuriOnIce Yuuri Katsuki è un atleta professionista di pattinaggio artist… - Tweet_onesti : @Gnafaccio2 Purtroppo i ragazzini ripetono quello che sentono a casa. Io mi ricordo alle elementari che mi diedero… - BraveHeart1961 : @vditrapani @SerieA @vinspadafora @realvarriale @Raiofficialnews @lagana_riccardo @BeppeGiulietti @abarachini… - Hale93Nice : RAGA NON POTETE FARMI TWEET SUL PATTINAGGIO ARTISTICO SU GHIACCIO CHE MI PARTE LA SCIMMIA E NON LA SMETTO DI PARLARE @Str4ng3rG1rl colpa tua -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico, si riparte. Ma sono pochissimi gli eventi nel mese di gennaio OA Sport Colao: "Il Recovery? Conte non ci ha coinvolti, eppure l'Italia era partita per prima"

I ragionamenti dell'ex ad di Vodafone: "Dopo quest'estate chiusi i canali ufficiali con il governo, solo chiacchierate informali con i ministri. Nessun componente della commissione è stato coinvolto u ...

Pattinaggio artistico a rotelle, riprogrammati i raduni federali. Le nuove date

C'è voglia di ricominciare nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle, disciplina rimasta di fatto orfana di competizioni di rilievo per tutta la durata del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria. D ...

I ragionamenti dell'ex ad di Vodafone: "Dopo quest'estate chiusi i canali ufficiali con il governo, solo chiacchierate informali con i ministri. Nessun componente della commissione è stato coinvolto u ...C'è voglia di ricominciare nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle, disciplina rimasta di fatto orfana di competizioni di rilievo per tutta la durata del 2020 a causa dell'emergenza sanitaria. D ...