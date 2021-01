Passaparola E Amadeus perde la calma con Giucas Casella | clamoroso imbarazzo in studio ai Soliti Ignoti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Imprevisto ina I, conchela pazienza con il concorrente d'eccezione. Nell'ultima puntata natalizia del quiz di Raiuno prima dello speciale della Befana abbinato alla Lotteria Italia, il mago decisamente impreparato scombina i piani degli autori diventando una vera e propria mina vagante. Il regolamento del gioco pare sfuggirgli e verso la fine della puntata arriva l'amarissima sorpresa per, quando il concorrente vip chiede "". Un chiaro riferimento al quiz Mediaset di Gerry Scotti (e scena già vista 10 anni fa, in un clima decisamente più polemico), ecostretto a sedersi un po' spazientito con le mani sui capelli. Per la cronaca, alla fine ...