NFL, playoff 2020-2021 – Buccaneers-Football Team (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La prima giornata di Wild Card Weekend si chiude con la sfida tra Tampa e Washington. Buccaneers-Football Team va in scena alle 2:15, ora italiana di scena, e a fare da teatro alla gara è il FedEx Field. La squadra allenata da Bruce Arians si presenta ai playoff come la quinta forza della NFC, dopo aver chiuso la regular season con lo score di 11-5. I ragazzi di Ron Rivera chiudono la stagione con 7-9, ma, in qualità di campioni della NFC East, guadagnano il quarto slot e la gara in casa. Cosa aspettarsi da Buccaneers-Football Team? Tampa non centrava la post season dalla stagione 2007. In un anno di grandi cambiamenti, i Bucs ha aggiunto alla propria rosa Tom Brady, Rob Gronkowski e Antonio Brown, dando un notevole rilancio all’attacco. Alla sua prima stagione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La prima giornata di Wild Card Weekend si chiude con la sfida tra Tampa e Washington.va in scena alle 2:15, ora italiana di scena, e a fare da teatro alla gara è il FedEx Field. La squadra allenata da Bruce Arians si presenta aicome la quinta forza della NFC, dopo aver chiuso la regular season con lo score di 11-5. I ragazzi di Ron Rivera chiudono la stagione con 7-9, ma, in qualità di campioni della NFC East, guadagnano il quarto slot e la gara in casa. Cosa aspettarsi da? Tampa non centrava la post season dalla stagione 2007. In un anno di grandi cambiamenti, i Bucs ha aggiunto alla propria rosa Tom Brady, Rob Gronkowski e Antonio Brown, dando un notevole rilancio all’attacco. Alla sua prima stagione ...

