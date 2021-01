Napoli-Spezia 1-2 | Cronaca minuto per minuto | Pobega ribalta la partita (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano il Napoli di Gennaro Gattuso e lo Spezia di Vincenzo Italiano. Allo Stadio Diego Armando Maradona, mercoledì 6 gennaio, per la 16esima giornata… L'articolo Napoli-Spezia 1-2 Cronaca minuto per minuto Pobega ribalta la partita proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Allo stadio Diego Armando Maradona si affrontano ildi Gennaro Gattuso e lodi Vincenzo Italiano. Allo Stadio Diego Armando Maradona, mercoledì 6 gennaio, per la 16esima giornata… L'articolo1-2perlaproviene da Meteoweek.com.

bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - SuperSportBlitz : #SerieA – HT Score: Napoli 0-0 Spezia #SSFootball - Inter_en : ?? | A GREAT EIGHT! ? Torino ? Sassuolo ? Bologna ? Cagliari ? Napoli ? Spezia ? Verona ? Crotone How are we all f… - Snidaccer21 : Ho perso per il Napoli che prende gol dallo Spezia in 10, ma il coglione sono io che prendo i portieri del Napoli d… - Pussinger : RT @Kayjnr10: 10-man Spezia score Napoli, investors in the mud! -