Monza | immigrato colpisce una 28enne con un coltello e prende a sassate i carabinieri

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Idihanno arrestato untunisino di 30 anni, che ha aggredito con violenza una donna di 28 anni (oltre l’orario del coprifuoco) che rientrava a casa dal suo lavoro in un pub. L’uomo ha avvicinato la giovane mentre era in attesa di un treno sulla banchina della stazione ferroviaria di Cesano Maderno. Si è dapprima avvicinato alla donna, poi l’ha minacciata con un, dopodiché ha iniziato anche a colpirla provocandole ferite sul volto. L’si impossessa dello smartphone Durante l’aggressione, l’si è impossessato di uno smarthphone, di diverse banconote da 100 euro e vari documenti tra cui una tessera ferroviaria. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di una cittadina residente nella zona che dalla finestra di casa ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Monza immigrato

Avvenire

La ragazza, 28 anni, residente in città. stava aspettando il treno per tornare a casa dopo il lavoro in un pub. La testimonianza della donna che ha visto la scena dalla finestra. L’arrivo dei carabini ...