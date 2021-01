Milan-Juventus | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il big match che chiude questo turno dell’Epifania di Serie A vede la super sfida tra. Un match molto discusso, con i casi Covid nella Juve prima e nelpoi, le tante assenze, gli infortuni ma in palio 3 punti pesantissimi. Ilper la fuga sull’Inter, la Juve per riaprire i discorsi anche in ottica scudetto vista anche la sconfitta dell’Inter. Queste le(4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rafael Leao. All: Pioli.(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Frabotta; Chiesa, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All: Pirlo. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

LA NUMERO 171 171º confronto in Serie A tra Milan e Juventus: bianconeri avanti nel bilancio per 66 successi a 50 - 54 i pareggi che completano ...Sfida scudetto, o quasi. Almeno per il Milan lo è. Rossoneri vogliono mantenere il primato, i bianconeri cercano di accorciare. Forse per Pirlo ultima vera chanc utile per tornare in ...