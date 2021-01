MILAN-JUVE sui social: “Non ci ricordavamo cosa si prova” / News (Di giovedì 7 gennaio 2021) MILAN News - Si è da poco conclusa MILAN-JUVE, 16^ giornata del campionato di Serie A. Nella video News le reazioni più divertenti dei social. Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 gennaio 2021)- Si è da poco conclusa, 16^ giornata del campionato di Serie A. Nella videole reazioni più divertenti dei. Pianeta

juventusfc : KICK-OFF |??| È iniziata #MilanJuve! Testa, cuore e grinta! ?? FORZA RAGAZZI, TUTTI INSIEME #????????????????????????! ?? LIVE… - juventusfc : Le STATS a poche ore da #MilanJuve ?? - juventusfc : Vigilia di #MilanJuve ?? Le ultime dal Training Center ?? - Lucaaffigi : RT @_goodtime__: Calabria in un Milan-Juve con 80.000 anime quel piatto lo spediva in via Novara - gnomini : RT @Sport_Mediaset: PRESSING IN SECONDA SERATA SU ITALIA 1 CON GIORGIA ROSSI E I SUOI OSPITI ?? Seguite con noi l'analisi di Milan-Juve e de… -