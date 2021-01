Lascia in eredità 50 mila euro: "Usateli per gli anziani del paese". L'ultimo gesto di generosità di Angelo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È morto nel 2019 a Comerio, nel Varesotto, ma ora al Comune è arrivato il lascito testamentario con l'espressa indicazione su come utilizzare quei soldi Leggi su repubblica (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È morto nel 2019 a Comerio, nel Varesotto, ma ora al Comune è arrivato il lascito testamentario con l'espressa indicazione su come utilizzare quei soldi

repubblica : Lascia in eredità 50 mila euro: 'Usateli per gli anziani del paese'. L'ultimo gesto di generosità di Angelo - cronaca_news : Lascia in eredità 50 mila euro: 'Usateli per gli anziani del paese'. L'ultimo gesto di generosità di Angelo… - rep_milano : Lascia in eredità 50 mila euro: 'Usateli per gli anziani del paese'. L'ultimo gesto di generosità di Angelo [di Luc… - chiccaditarant1 : RT @repubblica: Lascia in eredità 50 mila euro: 'Usateli per gli anziani del paese'. L'ultimo gesto di generosità di Angelo - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Lascia in eredità 50 mila euro: 'Usateli per gli anziani del paese'. L'ultimo gesto di generosità di Angelo [di Lucia Lando… -

Ultime Notizie dalla rete : Lascia eredità **Food: è morto lo chef Albert Roux, leggenda della cucina internazionale** (3) Affaritaliani.it