La liquidità c’è ma non si vede

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) di Emanuele Oggioni I media ci parlano ogni giorno di piogge di miliardi dall’Unione Europea, che però non si sono mai visti, e di una grandissimacreata dalle banche centrali di ogni continente. In effetti le banche centrali hanno stampato denaro, in una quantità impressionante e mai vista prima. Ma dove finisce questa? Evidentemente non arriva al mondo reale, di sicuro questo denaro non arriva e quindi non circola in Italia. Non è arrivata ai commercianti che chiudono la saracinesca, non è arrivata agli artigiani, liberi professionisti, alle piccole imprese in fortissima crisi di. Le aziende di una certa dimensione hanno ricevuto qualcosa, ma solo sotto forma di mero prestito da ripagare. Per questo si chiama moneta a debito. Perché chi la emette la rivuole indietro, con in più gli interessi. ...