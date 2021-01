Fiorentina sconfitta dalla Lazio (2-1). Non basta il rigore di Vlahovic. Infortunio a Ribery. Pagelle (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ci ha sperato proprio nel finale, la Fiorentina, ad agguantare un pareggio che sarebbe stato preziosissimo per la classifica e il morale. Ma il gol di Vlahovic su rigore (concesso per una trattenuta di Hoedt proprio sull'attaccante) è arrivato troppo tardi, quando la Lazio stava vivendo di rendita dopo la rete iniziale di Caicedo (il sogno viola che probabilmente resterà tale) e il raddoppio di Immobile Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ci ha sperato proprio nel finale, la, ad agguantare un pareggio che sarebbe stato preziosissimo per la classifica e il morale. Ma il gol disu(concesso per una trattenuta di Hoedt proprio sull'attaccante) è arrivato troppo tardi, quando lastava vivendo di rendita dopo la rete iniziale di Caicedo (il sogno viola che probabilmente resterà tale) e il raddoppio di Immobile

Come domenica scorsa, anche questo mercoledì il turno di Serie A si consuma lo stesso giorno. Spicca Lazio-Fiorentina, completano il quadro Torino-Hellas Verona e Sassuolo-Genoa. L'Atalanta ospita il ...

Inter abbattuta dagli ex: festa Sampdoria. La Roma vola

A Genova i nerazzurri incappano nella seconda sconfitta stagionale contro i blucerchiati privi di Quagliarella. Giallorossi a tre punti dalla squadra di Conte, vincono Sassuolo e Atalanta.

