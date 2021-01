Dr Dre ricoverato per sospetto aneurisma cerebrale. E sui social tranquillizza i fan: «Sto bene» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il rapper e produttore hip-hop Dr. Dre è stato ricoverato in ospedale il 4 gennaio scorso per un sospetto aneurisma cerebrale. Dre, 55 anni, nome d’arte di Andre Romelle Young, è ricoverato in terapia intensiva al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Secondo quanto riferito da fonti vicine all’artista le sue condizioni sarebbero «stabili», e il produttore sarebbe «lucido». Tuttavia, al fine di accertare cosa abbia causato l’aneurisma, resta tuttora ricoverato nell’unita di terapia intensiva dell’ospedale Cedars-Sinai. Dopo l’improvviso ricovero, Dr. Dre ha pubblicato sul proprio account Instagram un messaggio di ringraziamento rivolto a tutta la sua famiglia, agli amici e ai fan preoccupati per le sue condizioni di salute. «Sto bene e sto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il rapper e produttore hip-hop Dr. Dre è statoin ospedale il 4 gennaio scorso per un. Dre, 55 anni, nome d’arte di Andre Romelle Young, èin terapia intensiva al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Secondo quanto riferito da fonti vicine all’artista le sue condizioni sarebbero «stabili», e il produttore sarebbe «lucido». Tuttavia, al fine di accertare cosa abbia causato l’, resta tuttoranell’unita di terapia intensiva dell’ospedale Cedars-Sinai. Dopo l’improvviso ricovero, Dr. Dre ha pubblicato sul proprio account Instagram un messaggio di ringraziamento rivolto a tutta la sua famiglia, agli amici e ai fan preoccupati per le sue condizioni di salute. «Stoe sto ...

