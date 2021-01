Dayane Mello si sfoga: “Ho provato a togliermi la vita” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non solo amicizie speciali, litigate e limoni, Dayane Mello in questi mesi al GF Vip ci ha regalato anche momenti di riflessione. La bella brasiliana ieri si è confidata con Mario Ermito e gli ha raccontato di due periodi molto difficili in cui ha anche pensato a togliersi la vita. “A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi. La psicologa mi ha detto ‘Dayane tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore’, allora cosa ho iniziato a fare? Ho cominciato a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia. Ho messo nero su bianco tutti i miei pensieri da sola mentre piangevo in una stanza al buio. Poi ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non solo amicizie speciali, litigate e limoni,in questi mesi al GF Vip ci ha regalato anche momenti di riflessione. La bella brasiliana ieri si è confidata con Mario Ermito e gli ha raccontato di due periodi molto difficili in cui ha anche pensato a togliersi la. “A 16 anni hola, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi. La psicologa mi ha detto ‘tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore’, allora cosa ho iniziato a fare? Ho cominciato a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia. Ho messo nero su bianco tutti i miei pensieri da sola mentre piangevo in una stanza al buio. Poi ...

