Dayane Mello, la pagina brasiliana da 16 milioni fa un appello: "Facciamola vincere perché deve riscattarsi" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ai brasiliani piace molto il Grande Fratello ed in attesa del debutto della ventunesima stagione del Big Brother Brazil (che partirà fra circa tre settimane), i fanatici del web sono diventati fan del nostro GF Vip, in particolar modo di Dayane Mello, loro connazionale vista e descritta come una donna vittima di "machismo e razzismo" da parte degli inquilini della casa. In queste settimane, infatti, moltissimi fan brasiliani si sono riversati in massa per votare la modella ad ogni televoto, attirando addirittura l'attenzione dell'AGCOM che ha aperto un'istruttoria. Dayane Mello, l'AGCOM apre un'istruttoria: la nota ufficiale In una nota rilasciata questa mattina da AGCOM, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, si legge infatti: "L'Autorità, in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse ...

