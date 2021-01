Cyberpunk 2077 tra la furia di Sony e una rinascita alla No Man's Sky? CD Projekt RED non ci sta e smentisce (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Pochi giorni fa vi avevamo riportato la notizia di un presunto sviluppatore di CD Projekt RED il quale ha snocciolato una serie di dettagli sul futuro di Cyberpunk 2077. Nonostante il successo delle vendite, il gioco presenta diversi bug e molti problemi per quanto riguarda le versioni PlayStation 4 e Xbox One. Ora, gli sviluppatori sono al lavoro su nuove patch che dovrebbero migliorare la situazione e che verranno pubblicate prossimamente. Le indiscrezioni del presunto dipendente dello studio polacco affermavano che entro la metà di quest'anno all'interno di Cyberpunk 2077 ci sarebbe stato uno stravolgimento in stile No Man's Sky, con un aggiornamento corposo che avrebbe aggiunto, tra l'altro, diverse cose cancellate in corso d'opera. Il lungo post riportava anche il fatto che ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Pochi giorni fa vi avevamo riportato la notizia di un presunto sviluppatore di CDRED il quale ha snocciolato una serie di dettagli sul futuro di. Nonostante il successo delle vendite, il gioco presenta diversi bug e molti problemi per quanto riguarda le versioni PlayStation 4 e Xbox One. Ora, gli sviluppatori sono al lavoro su nuove patch che dovrebbero migliorare la situazione e che verranno pubblicate prossimamente. Le indiscrezioni del presunto dipendente dello studio polacco affermavano che entro la metà di quest'anno all'interno dici sarebbe stato uno stravolgimento in stile No Man's, con un aggiornamento corposo che avrebbe aggiunto, tra l'altro, diverse cose cancellate in corso d'opera. Il lungo post riportava anche il fatto che ...

Nonostante le polemiche e gli scandali, Cyberpunk 2077 resta il gioco più redditizio di Steam per la 7a settimana di fila battendo Sea of Thieves, Hades e GTA V.. Nonostante le polemiche, le class ...

