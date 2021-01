Crotone-Roma 1-3, le pagelle di CalcioWeb: giallorossi sempre più in corsa per lo scudetto [FOTO] (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Roma da impazzire nel match della 16esima giornata del campionato di Serie A, dominio della squadra di Fonseca contro emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I giallorossi si confermano pienamente in corsa per lo scudetto, possono considerarsi una bellissima sorpresa in lotta per il titolo. La squadra è stata sconvolta dall’incidente del dirigente De Sanctis, la risposta è stata da grandissimo gruppo. La partita è già in archivio dopo 35 minuti, le reti sono state realizzate dalla doppietta di Borja Mayoral e dal rigore di Mkhitaryan, non ha pesato l’assenza di Dzeko. Nella ripresa il gol della bandiera di Golemic, finisce 1-3. Crotone-Roma, le pagelle di ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 6 gennaio 2021)da impazzire nel match della 16esima giornata del campionato di Serie A, dominio della squadra di Fonseca contro emerge dallepubblicate dalla redazione di. Isi confermano pienamente inper lo, possono considerarsi una bellissima sorpresa in lotta per il titolo. La squadra è stata sconvolta dall’incidente del dirigente De Sanctis, la risposta è stata da grandissimo gruppo. La partita è già in archivio dopo 35 minuti, le reti sono state realizzate dalla doppietta di Borja Mayoral e dal rigore di Mkhitaryan, non ha pesato l’assenza di Dzeko. Nella ripresa il gol della bandiera di Golemic, finisce 1-3., ledi ...

CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Atalanta 1-0 Parma Bologna 2-1 Udinese Crotone 0-3 Roma Lazio 1-0 Fiorentina Sampdoria 2-0 Int… - SkySport : ULTIM'ORA Roma, tutti negativi i test Covid-19 La squadra è a Crotone, a breve partenza Fonseca #SkySport #SerieA… - ale_rasch : Crotone Roma. 3pt col minimo sforzo. Fare mercato, 2 colpi piazzati bene.. Chissa'.. Lo so che ci siamo arruggini a… - panditfootball : Hasil Serie A malam ini: Sampdoria 2-1 Inter Milan Crotone 1-3 AS Roma Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese L… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Roma Crotone-Roma 1-3, gol e highlights: la decidono Mayoral (doppietta) e Mkhitaryan Sky Sport Visualizza la copertura completa su Google News Le partite delle 15:00: fine primo tempo

Dopo l'anticipo,che ha aperto la 16° giornata di campionato di Serie A, disputato tra Cagliari e Benevento, scendono in Lazio-Fiorentina, Crotone-Roma e Sampdoria-Inter. Golemic commette un fallo ai ...

Pagelle Crotone Roma: TOP e FLOP del match VOTI

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Crotone Roma Le pagelle dei protagonisti del match tra Crotone e Roma, valido per la 16ª giornata ...

Dopo l'anticipo,che ha aperto la 16° giornata di campionato di Serie A, disputato tra Cagliari e Benevento, scendono in Lazio-Fiorentina, Crotone-Roma e Sampdoria-Inter. Golemic commette un fallo ai ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Crotone Roma Le pagelle dei protagonisti del match tra Crotone e Roma, valido per la 16ª giornata ...