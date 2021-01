Croazia, forte scossa di terremoto di magnitudo 5.2 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Croazia, registrata una forte scossa di terremoto nella nazione di magnitudo pari a 5.2. Si attendono aggiornamenti su l’epicentro. Una forte scossa di terremoto ha colpito la Croazia alle ore 17.01 nella giornata di oggi. Si è trattato di un sisma di magnitudo 5.2 arrivato a una profondità di 10 chilometri. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021), registrata unadinella nazione dipari a 5.2. Si attendono aggiornamenti su l’epicentro. Unadiha colpito laalle ore 17.01 nella giornata di oggi. Si è trattato di un sisma di5.2 arrivato a una profondità di 10 chilometri. L'articolo proviene da Inews.it.

TgLa7 : ??Nuova forte scossa di #terremoto in #Croazia di magnitudo 5.2 - Corriere : Un altro forte terremoto in Croazia: scossa di magnitudo 5.3 - fanpage : ?? ULTIM'ORA Una nuova violenta scossa di #terremoto ha colpito la Croazia. - GiaPettinelli : Nuova forte scossa di terremoto in Croazia, magnitudo 5.3 - Ultima Ora - ANSA - CdT_Online : Nuovo forte terremoto in Croazia -