Come si uscirà dalla crisi governo e dal duello Renzi – Conte, dunque? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) . Tra voci e ipotesi di rimpasto, crisi extraparlamentare, crisi parlamentare, ritorno al voto o stallo alla messicana, c’è una sola certezza: il Conte II è stato un fallimento clamoroso, anche al di là degli errori e dei meriti del Presidente del Consiglio e della sua squadra. Proviamo a capire cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni e cosa dobbiamo attenderci per il futuro. L’ultimo bollettino della crisi di governo recita: in aumento le possibilità di un rimpasto, in calo quelle di una crisi “pilotata” (ovvero con dimissioni di Conte e reincarico lampo), stabili ma basse le quotazioni della rottura prolungata con Italia Viva, in ribasso quelle di uno scontro in Parlamento, minime le chance di un ritorno al voto in tempi brevi o di esecutivo tecnico – di coesione ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 6 gennaio 2021) . Tra voci e ipotesi di rimpasto,extraparlamentare,parlamentare, ritorno al voto o stallo alla messicana, c’è una sola certezza: ilII è stato un fallimento clamoroso, anche al di là degli errori e dei meriti del Presidente del Consiglio e della sua squadra. Proviamo a capire cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni e cosa dobbiamo attenderci per il futuro. L’ultimo bollettino delladirecita: in aumento le possibilità di un rimpasto, in calo quelle di una“pilotata” (ovvero con dimissioni die reincarico lampo), stabili ma basse le quotazioni della rottura prolungata con Italia Viva, in ribasso quelle di uno scontro in Parlamento, minime le chance di un ritorno al voto in tempi brevi o di esecutivo tecnico – di coesione ...

