Calciomercato | Papu Gomez ha scelto la sua nuova squadra | i tifosi reagiscono

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’attaccante dell’Atalantahala sua: ma ora bisognerà convincere il suo club a liberarlo gratuitamente (websource)Ilè ufficialmente iniziato, ma ancora si aspetta il primo grande colpo di questa sessione di gennaio 2021. Uno dei protagonisti sarà sicuramente l’attaccante dell’Atalanta, in rotta con l’Atalanta e messo fuoridall’allenatore Gasperini. Come racconta Sky, il calciatore argentino starebbe tentando di “far pace” trovando un punto di incontro con il presidente del suo club, Percassi. Ma il problema vero è il rapporto col tecnico, che sembra ormai compromesso. Ci sarebbe poco da fare, insomma: sevuole continuare a giocare dovrà cambiare ...

DiMarzio : La #Juventus monitora il Papu Gomez: situazione legata a una possibile cessione ma i bianconeri restano vigili - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, i bianconeri monitorano Papu Gomez Situazione legata a possibile cessione Bernardeschi… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Attacco, caccia al profilo low cost: dopo Pellè spunta Quagliarella. E c'è la questione Papu - TUTTOJUVE_COM : Attacco, caccia al profilo low cost: dopo Pellè spunta Quagliarella. E c'è la questione Papu - sportli26181512 : Il piccolo Papu Gomez che piace alla Roma. Chi è Bernard, pupillo di Fonseca: Il piccolo Papu Gomez che piace alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Papu

La Juventus va a caccia di un attaccante. Come scrive il Corriere dello Sport, se Pellè resta uno degli obiettivi principali, non si perdono di vista Quagliarella e Papu ...MILANO. Si parte, è cominciata la sessione invernale del calciomercato 2020-'21. Le operazioni in entrata sono possibili fino al lunedì 1 febbraio. Sarà un mercato da caccia ai saldi, visto che di den ...