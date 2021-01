Bologna | Mihajlovic a fine partita | “Mi dispiace per i ragazzi”

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Al termine di-Udinese,ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: l’allenatore serbo ha commentato anche l’arbitraggio.non può essere contento per il pareggio concesso dal… L'articolo: “Miper i” proviene da Meteoweek.com.

bologna_sport : Le parole del tecnico rossoblù al termine della partita #BFCUdinese - calciodangolo_ : 'L'arbitro ha rovinato tutto': parole di Sinisa #Mihajlovic al termine della partita #BolognaUdinese???? - Sport_Fair : #BolognaUdinese, #Mihajlovic durissimo nel post gara Parole pesanti contro l'arbitro - MCalcioNews : Bologna-Udinese 2-2, Mihajlovic: 'L'arbitro fa venire il latte in quel posto. Gli altri menano, noi giochiamo' ?… - EM1998_ : RT @TuttoMercatoWeb: Bologna, Mihajlovic furioso: 'L'arbitro ti fa venire il latte a quelle parti là. Ha rovinato tutto' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

Prima partita infrasettimanale del 2021 per il Bologna di Mihajlovic che oggi, mercoledì 6 gennaio sfida all’Dall’Ara l’Udinese di Gotti, per la 16a giornata di campionato. La posizione delle due squa ...Le formazioni ufficiali di Bologna-Udinese: BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; Tomyasu, Paz, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic. UDINESE (3-5-2): Musso; ...