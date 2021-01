Anche Samsung Galaxy S10, Note 20 e S20 FE ricevono le patch di gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Samsung continua a rilasciare le patch di sicurezza di gennaio, che sono ora disponibili per numerosi altri smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 6 gennaio 2021)continua a rilasciare ledi sicurezza di, che sono ora disponibili per numerosi altri smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Kemazama92 : @SamsungItalia Da sempre possessore di telefoni Samsung, sicuramente anche quest'anno non mi deluderà. Ho ancora un… - cryptocafe_it : Il #Bitcoin scala le vette tra gli asset. Dopo aver superato #Visa , #Samsung e #BerkshireHathaway ora anche… - HDblog : RT @HDblog: Samsung BESPOKE, i frigoriferi modulari in arrivo anche da noi - echetidevodire : @LucaLyon81 No, per fortuna avevo con me anche un caricatore Samsung e ho risolvo. Rimane il fatto che se avessi vo… - blackeyes972 : 860 EVO SSD Il Samsung 850 Evo è ancora uno dei migliori SSD che abbia mai usato, fortunatamente, il Samsung 860 E… -