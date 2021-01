VIDEO: NBA, Nico Mannion, i primi minuti in campo con i Golden State Warriors (Di martedì 5 gennaio 2021) Comincia ufficialmente l’era dell’ottavo italiano a calcare i campi della NBA. Dopo Stefano Rusconi e Vincenzo Esposito nel 1995 (“Rusca” tre giorni prima di “El Diablo”), Andrea Bargnani nel 2006 (da prima scelta assoluta al draft), Marco Belinelli nel 2007, Danilo Gallinari nel 2008, Gigi Datome nel 2013 e Nicolò Melli nel 2019, questa notte è toccato a Nico Mannion scendere per la prima volta in campo con la maglia dei Golden State Warriors. Il teatro è stato quello del finale di partita con i Sacramento Kings, già più che chiuso dagli uomini di Steve Kerr. Otto minuti e poco più per la storia, per il figlio di Pace, classe 2001, nato a Siena e che ha già debuttato in Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali quando correva ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) Comincia ufficialmente l’era dell’ottavo italiano a calcare i campi della NBA. Dopo Stefano Rusconi e Vincenzo Esposito nel 1995 (“Rusca” tre giorni prima di “El Diablo”), Andrea Bargnani nel 2006 (da prima scelta assoluta al draft), Marco Belinelli nel 2007, Danilo Gallinari nel 2008, Gigi Datome nel 2013 elò Melli nel 2019, questa notte è toccato ascendere per la prima volta incon la maglia dei. Il teatro è stato quello del finale di partita con i Sacramento Kings, già più che chiuso dagli uomini di Steve Kerr. Ottoe poco più per la storia, per il figlio di Pace, classe 2001, nato a Siena e che ha già debuttato in Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali quando correva ...

Ecco tutti i risultati della notte del 4 gennaio di regular season NBA 2020/21. Esordio per Mannion nella Lega, ok Boston, Dallas e Phila.

